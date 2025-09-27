به گزارش خبرنگار مهر، غار کرفتو، یکی از مهمترین و شگفتانگیزترین غارهای طبیعی و تاریخی ایران، در حالی به استقبال روز جهانی غار پاک رفت که حاشیههای آن بار دیگر با همت علاقهمندان به محیط زیست از زباله و آلایندهها پاکسازی شد.
این اقدام، علاوه بر ایجاد جلوهای تازه برای گردشگران، تلنگری بود بر اهمیت صیانت از میراث طبیعی کشور.
در این راستا جمعی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز به همراه جمعی از اعضای سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی و داوطلبان محلی، محوطه بیرونی غار تاریخی کرفتو را از زبالههای رهاشده پاکسازی کردند.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای تاریخی و طبیعی منطقه و نیز جلوگیری از تخریب بصری و محیطی اطراف این اثر ملی برگزار شد.
در جریان این فعالیت، زبالههای پلاستیکی، مواد تجزیهناپذیر و سایر پسماندهای انسانی که در اثر بیتوجهی برخی بازدیدکنندگان در محوطه رها شده بود، جمعآوری و محیط پیرامون غار نظم و سامان تازهای یافت.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان سقز صبح شنبه در حاشیه این اقدام زیستمحیطی، ضمن تشکر از مشارکت ارزشمند سازمانهای مردمنهاد و طبیعتدوستان، گفت: چنین فعالیتهایی علاوه بر جنبه نمادین و فرهنگی، میتواند بهعنوان الگوی مشارکت عمومی در حفاظت از سرمایههای طبیعی و تاریخی منطقه معرفی شود.
ایوب شریفی با اشاره به موقعیت منحصربهفرد غار کرفتو افزود: غار کرفتو بهعنوان یکی از معدود غارهای آهکی باستانی کشور، نه تنها ارزشهای زمینشناسی بینظیری دارد، بلکه آثار تاریخی متعددی از جمله کتیبههای یونانی و معماری باستانی درون آن، این اثر را به یکی از مهمترین گنجینههای باستانی شمالغرب ایران تبدیل کرده است.
شریفی همچنین تأکید کرد: حفاظت از محیط پیرامونی این اثر، وظیفهای مشترک بین نهادهای دولتی، مردم محلی و گردشگران است و بیتوجهی به آن میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به این میراث گرانسنگ وارد کند.
روز جهانی غار پاک، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یادآور مسئولیت مشترک ما در قبال طبیعت و تاریخ سرزمینمان است و حضور داوطلبان و فعالان محیط زیستی در غار کرفتو، نشان داد که هنوز هم میتوان با همدلی، سهمی در نگهداری از گنجینههایی داشت که هم زیبا هستند و هم بیتکرار.
