ایستگاه مطالعاتی میش مرغ در بوکان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراهم احمدزاده روز شنبه در بازدید از محل زندگی میش مرغ در بوکان در خصوص آخرین وضعیت میش مرغ پرنده نادر در حال انقراض در این شهرستان اظهار کرد: همکاریهای بینالمللی را برای حفظ گونههای نادر حیات وحش ضروری است.
وی بر اهمیت تدوین و اجرای برنامههای حفاظتی در سطح ملی تأکید کرد و افزود: نهادهای دولتی و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست و گونههای در حال انقراض نقش مهمی بر عهده دارند.
احمدزاده یادآور شد: در حال حاضر جمعیت شناختهشدهٔ میشمرغ در زیستگاههایی کوچک، مشترک بین دو استان آذربایجان غربی و کردستان و با محوریت شهر بوکان زندگی میکند که تلاش اصلی ما ایجاد جمعیت پشتیبان و احیای زیستگاههای تاریخی این گونه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از آغاز فعالیت عملیاتی ایستگاه مطالعاتی میش مرغ خبر داد و گفت: برای اولین بار در سطح ملی، ایستگاه مطالعاتی میش مرغ در شهرستان بوکان آغاز به کار کرد تا اقدامات عملی و مؤثری در زمینه تکثیر و حفاظت از این گونه نادر برداشته شود.
رحیم عبدالکریمی گفت: مجموعه ایستگاه مطالعاتی میش مرغ امسال به صورت عملی شروع به فعالیت کرد و توانستیم گامهای مؤثری در راستای تکثیر و حفظ این گونه برداریم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان اضافه کرد: در این مسیر از نیروهای محلی بهرهمند شدیم و تمهیدات ویژهای توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از میش مرغ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قدم به قدم به سوی رسیدن به اهداف ایدهآل پیش میرویم و با اختصاص بودجه مناسب، برای نخستین بار موفق به تکثیر میش مرغ خارج از زیستگاه طبیعیاش شدهایم.
نظر شما