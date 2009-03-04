ایستگاه پرنده نگاری میش مرغ در بوکان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فاطمه واعظ جوادی در مراسم کلنگ زنی این ایستگاه در دشت" سوتاو حمامیان بوکان" با بیان اینکه از دو سال پیش بحث میش مرغ مادر در سطح کشور حساس شده بود، افزود: برای جلوگیری از انقراض این پرنده نادر احداث این ایستگاه در بوکان که زیستگاه بومی میش مرغ مادراست، ضروری بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 27 قطعه پرنده میش مرغ در بوکان مشاهده شده است، خاطرنشان کرد: آموزش برای دانشجویان رشته های محیط زیست و منابع طبیعی، پر کردن اوقات فراغت مردم و تکثیر پرنده میش مرغ برای جلوگیری از انقراض از مهم ترین اهداف احداث این زیستگاه طبیعی است.

این زیستگاه در زمینی به مساحت 3.5 هکتار با 900 متر مربع زیر بنا در دشت " سوتاو حمامیان بوکان" که 800 هکتار مساحت دارد، از محل اعتبارت استانی احداث خواهد شد.

گونه ارزشمند میش مرغ در معرض خطر انقراض است که بیشترین جمعیت آن در حدود 30 قطعه در آذربایجان غربی است .

این پرنده از قدمت بالایی برخوردار است به گونه ای که تصاویر کشیده شده این پرنده بر روی دیوار غارها، دلالت بر قدمت 40 تا 50 میلیون ساله این گونه دارد .

پرنده زیبای مرغ میش به دلیل جثه سنگین خود با وزن متغییر از پنج تا 18 کیلوگرم به ندرت پرواز می کند و بیشتر ترجیح می دهد که راه برود .