۲ نیروگاه کوچک مقیاس برق در مازندران اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش موسوی از افزایش ۱۵.۵ مگاواتی ظرفیت تولید نیروی برق در این استان‌ها با بهره‌برداری از نیروگاه‌های تولید پراکنده در گتاب بابل و چمستان خبر داد.

وی افزود: با بهره‌برداری از نیروگاه ۸ مگاواتی در گتاب بابل و نیروگاه ۷.۵ مگاواتی در چمستان، ظرفیت تولید برق مازندران ۱۵.۵ مگاوات افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان مهرماه، نیروگاه ۷.۵ مگاواتی در شهرک صنعتی ساری نیز به شبکه سنکرون شود.

موسوی ادامه داد: نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر که در حال حاضر با مشکل اتصال به شبکه گاز مواجه است، به‌زودی وارد مدار خواهد شد. همچنین، واحد ۲.۵ مگاواتی شهرک صنعتی بهشهر نیز آماده اتصال به شبکه است که در آینده‌ای نزدیک به مدار خواهد آمد.

وی در ادامه گفت: با توجه به این اقدامات و ظرفیت‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان پاییز ۱۴۰۴، ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان به ۵۰ مگاوات افزایش یابد. همچنین، با توجه به روند پیشرفت سایر واحدهای در دست احداث، ظرفیت نصب‌شده جدید در سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۸۵ مگاوات خواهد رسید.