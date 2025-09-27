۲۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در تنگستان و دشتستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نقش مردم و تأثیر دوره‌های آموزشی در افزایش آگاهی و حفاظت از اراضی کشاورزی بسیار مؤثر بوده است افزود: ۲۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان‌های تنگستان و دشتستان توسط سامانه ۱۳۱ رصد و شناسایی شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: همکاری مردم در گزارش تخلفات و توجه به حفظ زمین‌های کشاورزی، کمک بزرگی به حفاظت از این اراضی کرده و برگزاری دوره‌های آموزشی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز زمین ایفا کرده است.

مشایخی با تاکید بر اینکه استفاده از سامانه ۱۳۱ امکان نظارت بهتر و سریع‌تر را فراهم کرده و مردم به عنوان رصدگران محلی، نقشی کلیدی در حفظ اراضی کشاورزی دارند گفت: این اقدامات به هدف حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی که تهدیدی برای امنیت غذایی و منابع طبیعی استان است، ادامه خواهد یافت.