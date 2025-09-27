به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی تابستانی، رویکرد اصلی این فعالیت‌ها را آموزش مهارت‌های زندگی با محوریت تربیت بدون توقف و رشد و تعالی دانش‌آموزان اظهار کرد: با همکاری نهادهای تربیتی و مشارکت مردم محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال برنامه‌های تابستانی هر خانه یک پایگاه تابستانی با رویکرد آموزش و توسعه مهارت‌ها است، افزود: ۱۹ پایگاه تابستانی در مدارس استثنایی سطح استان و همچنین در مراکز وابسته به اداره کل بهزیستی، سالن‌های ورزشی، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و هیأت‌های ورزشی ویژه جانبازان و معلولین، نابینایان و ناشنوایان دایر شده است.

خانی فعالیت‌های این پایگاه‌ها را بزرگ‌ترین رویداد تربیتی استان عنوان و تصریح کرد: رشته‌های ورزشی، قرآنی، هنری، مشاغل و برنامه‌های فوق برنامه آموزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و مدارس تلفیقی فراگیر ارائه شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد با تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان، صرف نظر از محدودیت‌های آن‌ها، می‌توان ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری شناسایی و پرورش داد.

وی افزود: تقویت هویت ملی و دینی، ایجاد شور و نشاط، شناسایی و هدایت استعدادها، پرورش خلاقیت و آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، از مهم‌ترین اهداف این پایگاه‌ها است و غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی فرصت‌های بزرگ یادگیری و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

خانی در پایان تاکید کرد: برنامه‌های غیررسمی و بدون اجبار تأثیر به مراتب بیشتری در تقویت و پیشرفت دانش‌آموزان دارد و فعالیت‌های تابستانی بستر اصلی شناسایی و هدایت استعدادها، تثبیت یادگیری و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان محسوب می‌شود.