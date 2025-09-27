  1. استانها
غنی‌سازی اوقات فراغت ۳۸۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه کردستان در تابستان

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از غنی‌سازی اوقات فراغت ۳۸۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه استان در تابستان ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی تابستانی، رویکرد اصلی این فعالیت‌ها را آموزش مهارت‌های زندگی با محوریت تربیت بدون توقف و رشد و تعالی دانش‌آموزان اظهار کرد: با همکاری نهادهای تربیتی و مشارکت مردم محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال برنامه‌های تابستانی هر خانه یک پایگاه تابستانی با رویکرد آموزش و توسعه مهارت‌ها است، افزود: ۱۹ پایگاه تابستانی در مدارس استثنایی سطح استان و همچنین در مراکز وابسته به اداره کل بهزیستی، سالن‌های ورزشی، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و هیأت‌های ورزشی ویژه جانبازان و معلولین، نابینایان و ناشنوایان دایر شده است.

خانی فعالیت‌های این پایگاه‌ها را بزرگ‌ترین رویداد تربیتی استان عنوان و تصریح کرد: رشته‌های ورزشی، قرآنی، هنری، مشاغل و برنامه‌های فوق برنامه آموزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و مدارس تلفیقی فراگیر ارائه شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد با تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان، صرف نظر از محدودیت‌های آن‌ها، می‌توان ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری شناسایی و پرورش داد.

وی افزود: تقویت هویت ملی و دینی، ایجاد شور و نشاط، شناسایی و هدایت استعدادها، پرورش خلاقیت و آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، از مهم‌ترین اهداف این پایگاه‌ها است و غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی فرصت‌های بزرگ یادگیری و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

خانی در پایان تاکید کرد: برنامه‌های غیررسمی و بدون اجبار تأثیر به مراتب بیشتری در تقویت و پیشرفت دانش‌آموزان دارد و فعالیت‌های تابستانی بستر اصلی شناسایی و هدایت استعدادها، تثبیت یادگیری و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان محسوب می‌شود.

