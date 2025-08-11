به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی ظهر دوشنبه در بازدید از پایگاه تابستانی مدرسه استثنایی توکل سنندج اظهار کرد: رویکرد اصلی این برنامهها، آموزش مهارتهای زندگی با محوریت «تربیت بدون توقف» و رشد همهجانبه دانشآموزان با مشارکت خانوادهها و نهادهای تربیتی است.
وی با اشاره به اجرای طرح «هر خانه یک پایگاه تابستانی» در ۱۹ مرکز غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان با نیازهای ویژه استان، افزود: فرآیند تربیت در همه ایام سال، بهویژه در تابستان، تداوم دارد و فعالیت پایگاهها تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت.
خانی برنامههای تابستانی را بزرگترین رویداد تربیتی سال دانست و بیان کرد: رشتههای ورزشی، قرآنی، هنری، مهارتهای شغلی و برنامههای فوقبرنامه آموزشی در این پایگاهها به دانشآموزان مدارس استثنایی و تلفیقی ارائه میشود.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: پایگاههای تابستانی امسال هم بهصورت متمرکز در مدارس استثنایی و هم غیرمتمرکز در کانونهای پرورش فکری، مراکز وابسته به بهزیستی و سالنهای ورزشی فعالیت دارند. این برنامهها فرصتی برای تعاملات گروهی و ارتقای مهارتهای اجتماعی و عاطفی دانشآموزان با نیازهای ویژه فراهم میکند.
وی با تأکید بر اهمیت برنامههای تابستانی آموزش و پرورش، گفت: این برنامهها زمینه شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی و تحقق ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادین را فراهم میآورد.
