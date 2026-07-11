به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی سال ۱۴۰۵ ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را با شعار «هر دانش‌آموز، یک نقش‌آفرین اجتماعی» با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، ارتقای مهارت‌های زندگی، تقویت هویت دینی و ملی، افزایش مشارکت اجتماعی و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان استثنایی، به‌صورت حضوری و مجازی اجرا خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل، فعالیت پایگاه‌های تابستانی از هفته دوم تیرماه به مدت هشت هفته برگزار می‌شود و برنامه‌ها با رویکرد مهارت‌آموزی، عدالت تربیتی، نشاط، سلامت جسمی و روانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی طراحی شده‌اند. همچنین بر استفاده از ظرفیت خانواده‌ها، معلمان، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های همکار برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها تأکید شده است.

در این دستورالعمل، اجرای کارویژه‌های متنوع فرهنگی، هنری، مهارتی، ورزشی و اجتماعی از جمله «مشق مهربانی در قاب هنر»، «ایران سرافراز؛ قهرمانان و مفاخر» و «ایران را کشف کن؛ پنجره‌ای مجازی به سرزمین مادری» پیش‌بینی شده است تا زمینه شکوفایی استعدادها، تقویت مهارت‌های فردی و افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم شود.

همچنین ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایگاه‌های تابستانی از طریق سامانه نورینو انجام می‌شود و ادارات آموزش‌وپرورش استثنایی استان‌ها موظف شده‌اند با برنامه‌ریزی، نظارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی، زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان را در این برنامه‌ها فراهم کنند.