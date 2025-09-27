به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی، صبح شنبه در حاشیه دیدار با دانشگاهیان خراسان جنوبی و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه شبکههای ارتباطی ثابت در کشور، اظهارکرد: یکی از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم و چهاردهم، اتصال منازل و کسبوکارها به شبکه فیبر نوری است و این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات، یکی از مولفههای اصلی شبکه ملی اطلاعات به شمار میرود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در اتصال منازل و کسبوکارها به فیبر نوری را شاهد بودهایم و پیشبینی میکنیم این روند در استانهای مختلف کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.
هاشمی همچنین درباره برنامههای توسعه اینترنت در روستاها توضیح داد: تمرکز اصلی ما بر شهرها و کلانشهرها است، اما در روستاها نیز سعی میکنیم از ظرفیت فیبر نوری برای ارتقای کیفیت و افزایش سرعت ارتباطات بهره ببریم.
تأکید رئیس جمهور بر ارائه خدمات دولتی در بستر سکوهای بومی
وزیر ارتباطات درباره توسعه خدمات داخلی و سکوهای بومی گفت: حمایت از پلتفرمها و خدمات داخلی همواره در دستور کار ما بوده و با تاکید رئیسجمهور، ارائه خدمات دولت بر بسترهای داخلی در اولویت قرار دارد.
هاشمی ادامه داد: این خدمات شامل ارائه ارز به زوار اربعین، نسخه الکترونیک سلامت و خدمات پستی است که به مرور توسط دستگاههای مختلف توسعه مییابد.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: افزایش سرعت و کیفیت اینترنت در کشور بهطور جدی پیگیری میشود.
تا پایان سال مردم افزایش سرعت اینترنت را تجربه خواهند کرد
وی گفت: توسعه شبکه فیبر نوری و استفاده از زیرساختهای نسل پنجم تلفن همراه از جمله اقدامات کلیدی ما برای ارتقای کیفیت ارتباطات است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت؛ اپراتورهای برنده مزایده فرکانسهای نسل پنجم در حال نصب تجهیزات مورد نیاز هستند و امیدواریم مردم تا پایان سال افزایش قابل ملاحظهای در کیفیت اینترنت را تجربه کنند.
