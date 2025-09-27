به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر شنبه در دیدار وزیر ارتباطات با دانشگاهیان خراسان جنوبی، با تأکید بر جایگاه رفیع علم و دانش در این استان اظهار کرد: امید است با حضور وزیر ارتباطات در خراسان جنوبی به عنوان استاد تمام دانشگاه و از مفاخر کشور که در زمره دو درصد دانشمندان برتر دنیا بر اساس شاخص‌های استنادی معتبر قرار دارند، اتفاقات بسیار خوبی در خراسان جنوبی رقم بخورد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی سابقه تاریخی درخشان در حوزه آموزش عمومی و عالی دارد و سومین مدرسه رسمی کشور در این استان شکل گرفته است.

هاشمی بیان کرد: همچنین، نخستین مدرسه دخترانه کشور در این منطقه تأسیس شد که از افتخارات ما محسوب می‌شود و از بزرگان این دیار می‌توان به مرحوم پروفسور کاظم معتمدی‌نژاد، پدر علم ارتباطات نوین ایران اشاره کرد که نقش بی‌بدیلی در علوم ارتباطات ایفا کردند.

هاشمی با اشاره به مشکلات زیرساختی استان تصریح کرد: با وجود استعدادهای سرشار، متأسفانه زیرساخت‌های استان فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

وی اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته شاهد اوج مهاجرت نخبگان بوده‌ایم، در حالی که این استان ظرفیت‌های فراوانی دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: خراسان جنوبی ذخایر معدنی ارزشمند، محصولات کشاورزی متنوع و موقعیت جغرافیایی مهم با ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد اما هیچ‌یک از این‌ها در برابر استعدادهای نخبگان دانشگاهی ما قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: جوانان خراسان جنوبی از استعدادهای کم‌نظیر برخوردارند و این استان می‌تواند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاهی درخشان در سطح بین‌المللی داشته باشد.

هاشمی گفت: تأکید می‌کنم که این توانمندی واقعاً وجود دارد و نیازمند حمایت جدی است و امیدوارم با حضور وزیر ارتباطات در استان، شاهد تحولی اساسی در این زمینه باشیم

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه ویژه وزارت ارتباطات و دیگر وزارتخانه‌ها، خراسان جنوبی می‌تواند به قطب علمی و فناوری کشور تبدیل شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف ادامه داد: این حضور ارزشمند را به فال نیک می‌گیریم و مطمئن هستیم که نفس گرم وزیر ارتباطات در نخستین دیدار با دانشگاهیان استان نویدبخش تحولی عمیق خواهد بود.

هاشمی گفت: بنده به عنوان خادم کوچک مردم، سال‌ها در دانشگاه‌های مختلف شاگردی کرده‌ام و به گواهی تجربه می‌گویم که ظرفیت‌های علمی این استان بی‌نظیر است.

وی یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه ویژه به خراسان جنوبی هستیم تا استعدادهای جوان ما شرمنده تاریخ و آینده نشوند.