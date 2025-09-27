استاندار ایلام: سهم کالاهای ایلام از صادرات مرز مهران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه روز در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار داشت: استان ایلام با مرزهای طولانی و موقعیت جغرافیایی ویژه ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت فرامرزی دارد و این مزیت در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود.

کرمی در ادامه به برنامه‌های پیش رو برای تحقق این هدف اشاره کرد و گفت: نشست مشترکی با حضور مسئولان اقتصادی استان و نمایندگان طرف عراقی در هفته آینده برگزار خواهد شد تا موضوع بازگشایی مرز چیلات و راه‌اندازی بازارچه حلاله شمالی بررسی شود." وی همچنین از مراحل نهایی مصوبات مربوط به منطقه آزاد مهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی این طرح مسیر جدیدی برای صادرات استان گشوده شود.

استاندار ایلام با استناد به آمارهای رسمی، به سهم قابل توجه عراق در صادرات غیرنفتی ایران اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده که بخش قابل توجهی از آن به مقصد عراق صادر شده و این کشور با سهم ۲۰ درصدی معادل ۱۱ میلیارد دلار دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همین حجم از مبادلات در کنار هم‌مرزی گسترده با استان ایلام فرصت‌های متعددی برای گسترش تجارت فراهم کرده و باید با اقدامات عملیاتی به مرحله اجرا برسد.

کرمی بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و کارشناسان محلی در حوزه صادرات تاکید کرد و هشدار داد: بی‌توجهی به توان تخصصی موجب از دست رفتن فرصت‌های صادراتی خواهد شد و هر کاهش در میزان صادرات غیرنفتی به معنای کاهش ورود سرمایه و تضعیف بنیان‌های اقتصادی استان است.

استاندار ایلام گفت: با وجود تولید کالاهای با کیفیت در ایلام عدم شناخت صحیح از بازار هدف و نبود استانداردهای لازم موجب شده سهم استان در بازارهای خارجی محدود باقی بماند.

در بخش دیگری از این نشست، استاندار ایلام حضور دستگاه‌های نظارتی در جلسات اقتصادی را "ضروری" دانست و تاکید کرد: معاونت اقتصادی اداره‌کل اطلاعات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مرتبط باید در تمامی مراحل بررسی و اجرای طرح‌های تجاری مشارکت داشته باشند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری در مرزها با دقت کامل و زیرساخت‌های مناسب اجرا شوند و محصولات استان با بالاترین استانداردهای کیفی به بازارهای هدف صادر شوند.

کرمی در پایان این نشست، از برنامه‌های دولت و نهادهای محلی برای افزایش سهم استان ایلام در صادرات غیرنفتی از طریق ایجاد زیرساخت‌های تجاری، فعال‌سازی بازارچه‌ها و بهره‌برداری از مزایای مرز مهران خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد: مهران به عنوان امن‌ترین و نزدیک‌ترین گذرگاه مرزی با عراق در صورت راه‌اندازی منطقه آزاد می‌تواند به شاهراهی مطمئن برای تجارت و ارزآوری کشور تبدیل شود.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: قوانینی که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم تجار عراقی را در منطقه آزاد مهران فراهم می‌کند، می‌تواند افق‌های روشنی برای رونق اقتصاد و اشتغال استان ایلام در آینده ایجاد کند.