مرزهای آذربایجان غربی فعال شوند؛مانع تراشی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بر ضرورت فعال سازی مرزهای استان تاکید کرد و افزود: مدیران ذیربط در حوزه اداره مرزهای استان باید در میدان عمل حضور جدی داشته باشند و هرگونه کوتاهی یا خیانت در روند پویایی مرزها قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین باید به نفع مردم و به زیان قاچاقچیان اجرا شود، افزود: اتحاد و توسعه روابط با کشورهای همسایه، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار تحریم‌ها ایفا کند.

استاندار آذربایجان غربی با بین اینکه بهره‌گیری مؤثر از این فرصت‌ها در دستورکار دستگاه‌های متولی قرار دارد، ادامه داد: هدف اصلی، رونق اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از حقوق مرزنشینان است.

رحمانی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی می‌تواند به قطب پخش کالاهای موردنیاز سراسر کشور تبدیل شود، افزود: برخی از اتحادیه‌ها در استان تاکنون اقدامی برای واردات و صادرات انجام نداده‌اند و از اتحادیه‌های پایتخت و دیگر استان‌ها دعوت می‌کنیم از مرزهای آذربایجان‌غربی برای سرمایه‌گذاری و واردات بهره‌برداری کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه هیئت وزیران اخیراً مدیریت یکپارچه مرزها را به استانداری‌ها ابلاغ کرده، اظهار کرد: به‌زودی فردی توانمند برای هماهنگی با فرمانداران و مدیریت مرزهای استان تعیین خواهد شد تا تجارت مرزی رونق گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی مدیریت و نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی را نیز ضروری دانست و افزود: مردم باید از ارزش این کارت‌ها آگاه باشند و شرکت‌های تعاونی روستایی نیز موظفند این آگاهی را به روستاها منتقل کنند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه بازارچه‌های مرزی باید فعال باشند و فرمانداران مرزی در این زمینه مسئولیت ویژه دارند بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاها توسط گمرک و برداشتن انحصار و ورود افراد جدید در عرضه تجارت مرزی تاکید کرد.