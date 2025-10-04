به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققان دانشگاه ام آی تی که نخستین بار نسل جدید سیستم ذخیره انرژی را در ۲۰۲۳ میلادی کشف کردند، اکنون راهی یافته اند تا آن را ۱۰ بار قدرتمندتر کنند. این دستاورد بدان معناست که هر خانه متوسط به حدود پنج متر مکعب ازاین ماده تقریبا به اندازه حجم یک دیوار زیرزمین نیاز دارد تا بتواند انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

این باتری بتنی با ترکیب سیمان، آب، کربن و الکترولیت ها ساخته می شود. این مواد در کنار یکدیگر یک نانوشبکه رسانا داخل ماده برای ذخیره سازی و آزادسازی انرژی برقی ایجاد می کنند.آدمیر ماسیک استادیار مهندسی شهرسازی و محیط زیست در دانشگاه ام آی تی می گوید: کلید ماندگاری بتن توسعه یک نوع چند منظوره از آن است که بتواند قابلیت هایی مانند ذخیره سازی انرژی، خود ترمیمی و مهار کربن را انجام دهد. بتن هم اکنون پرمصرف ترین ماده جهان درحوزه ساخت و ساز است، پس چرا نباید از این مقیاس برای ایجاد مزایای دیگر استفاده کرد.

ماسیک و همکارانش توانستند با بازسازی شبکه نانویی رسانا، چگالی انرژی را بهبود بخشند. آنها با آزمایش انواع مختلف الکترولیت‌ها، از جمله آب دریا، توانستند روش بهینه ذخیره‌سازی انرژی را بیابند.

این فناوری پتانسیل گسترده‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، به‌طوری که ساختمان‌هایی مجهز به پنل‌های خورشیدی قادر خواهند بود به‌صورت کامل به شبکه برق متصل نباشند و مستقل عمل کنند. ماسیک در این باره می گوید: رومیان باستان در ساخت بتن پیشرفت‌های بزرگی داشتند. سازه‌های عظیمی مانند پانتئون تا به امروز بدون نیاز به تقویت‌کننده پابرجا مانده‌اند.