به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد دده جانی در بازدید سرزده از ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی با تأکید بر اینکه ایمنی در مسیر تحصیل، حق مسلم دانش‌آموزان است، گفت: هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و بازرسی کل استان با حساسیت بالا پیگیر اجرای این موارد است.

وی با بیان اینکه در جریان این بازرسی، موارد مهمی که نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است، شناسایی و ابلاغ شد، گفت: از جمله این موارد حضور موردی و سرزده نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در مبدأ و مقصد سرویس‌ها برای جلوگیری از تخلفات است.

دده جانی اظهار داشت: تضمین ایمنی دانش‌آموزان، بررسی مجدد سن خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی با وسایل نقلیه ایمن‌تر، جلوگیری از سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز دانش‌آموزان و نظارت جدی بر فرآیند تحویل دانش‌آموزان در مبدأ (منزل) و مقصد (مدرسه) از دیگر نکات مورد توجه و اعلام شده در این بازرسی بود.

بازرس کل استان زنجان خاطر نشان کرد: این اقدام نظارتی، پیامی روشن به خانواده‌هاست که دغدغه‌های آنان در حوزه ایمنی فرزندانشان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نتایج آن به‌زودی در بهبود کیفیت سرویس‌های مدارس زنجان نمایان خواهد شد.

به دنبال نگرانی‌ خانواده‌ها از وضعیت سرویس مدارس، سجاد ده‌ده‌جانی، روز پنجشنبه به همراه مسئولان مربوطه (از شهرداری و آموزش و پرورش)، به‌طور سرزده از ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات سرویس‌های مدارس انجام شد.