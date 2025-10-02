  1. استانها
دده جانی: بازرسی زنجان با حساسیت موضوع سرویس مدارس را پیگیری می‌کند

زنجان- بازرس کل استان زنجان گفت: هیچ‌گونه کوتاهی در زمینه سرویس مدارس پذیرفتنی نیست و بازرسی کل استان با حساسیت بالا پیگیر اجرای این موارد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد دده جانی در بازدید سرزده از ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی با تأکید بر اینکه ایمنی در مسیر تحصیل، حق مسلم دانش‌آموزان است، گفت: هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و بازرسی کل استان با حساسیت بالا پیگیر اجرای این موارد است.

وی با بیان اینکه در جریان این بازرسی، موارد مهمی که نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است، شناسایی و ابلاغ شد، گفت: از جمله این موارد حضور موردی و سرزده نماینده سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در مبدأ و مقصد سرویس‌ها برای جلوگیری از تخلفات است.

دده جانی اظهار داشت: تضمین ایمنی دانش‌آموزان، بررسی مجدد سن خودروها و خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی با وسایل نقلیه ایمن‌تر، جلوگیری از سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز دانش‌آموزان و نظارت جدی بر فرآیند تحویل دانش‌آموزان در مبدأ (منزل) و مقصد (مدرسه) از دیگر نکات مورد توجه و اعلام شده در این بازرسی بود.

بازرس کل استان زنجان خاطر نشان کرد: این اقدام نظارتی، پیامی روشن به خانواده‌هاست که دغدغه‌های آنان در حوزه ایمنی فرزندانشان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نتایج آن به‌زودی در بهبود کیفیت سرویس‌های مدارس زنجان نمایان خواهد شد.

به دنبال نگرانی‌ خانواده‌ها از وضعیت سرویس مدارس، سجاد ده‌ده‌جانی، روز پنجشنبه به همراه مسئولان مربوطه (از شهرداری و آموزش و پرورش)، به‌طور سرزده از ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات سرویس‌های مدارس انجام شد.

