تأمین و توزیع کود اوره در گلستان با رشد ۲۸ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، عصر شنبه در جلسه هماندیشی با حضور امانزاده نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی وضعیت تامین و توزیع کود اوره در شش ماهه نخست سال جاری ارائه داد و مهمترین چالشها و نیازهای حوزه خدماترسانی به کشاورزان را تشریح کرد.
وی افزود: در این بازه زمانی بیش از ۴۱ هزار تن کود اوره تأمین و بیش از ۳۷ هزار تن آن به کشاورزان استان تحویل شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۹ هزار تن، رشد ۲۸ درصدی را نشان میدهد.
محمدی افزود: با ابلاغ قیمت جدید کود اوره از ۱۸ مرداد ماه و آغاز کشت پاییزه از شهریور ۱۴۰۴، عملیات حمل و توزیع کود با حداکثر ظرفیت ادامه داشته و تاکنون بیش از هفت هزار تن کود از پتروشیمیهای مربوطه به استان منتقل شده است. خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در تامین نهادههای کشاورزی وجود ندارد و تمامی معوقات خرداد و تیر نیز پرداخت شده است.
وی همچنین اظهار کرد: شرکتهای پتروشیمی بدون تغییر در روند تخصیص، به میزان کافی کود اوره در اختیار شرکت قرار میدهند، اما چالش اصلی، کمبود جذب کود توسط شهرستانهای استان است.
محمدی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها خواست با جدیت بیشتری نسبت به جذب سهمیه کود اقدام کنند و از کشاورزان خواست به کارگزاریهای مجاز مراجعه کنند تا از ازدحام در زمان اوج تقاضا جلوگیری شود.
در ادامه، امانزاده ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع نهادهها، به ویژه کودهای شیمیایی یارانهای، اظهار کرد: کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی کشاورزان اولویت اصلی نمایندگان مجلس است و با توجه به سابقه درخشان شرکت در این حوزه، انتظار میرود روند تامین نهادهها و حمایت از کشاورزان با قدرت و تلاش بیشتر ادامه یابد.
