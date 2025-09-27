  1. استانها
محموله سوخت قاچاق در آب‌های استان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف بیش از ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در سطح حوزه آب‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اشرافیت اطلاعاتی و انجام اقدامات عملیاتی و تشدید کنترل ورود و خروج شناوران، تلاش دریابانان بر مبارزه جدی با قاچاق کالا، سوخت با توجه به پیامدهای سو اقتصادی قاچاق در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن اشاره به دستگیری یک متهم، افزود: مأموران دریابانی موفق شدند یک فروند شناور بدون هیچ‌گونه مدارک قانونی بودن سوخت توقیف و مقدار ۸ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: در راستای فرامین فرماندهی معظم کل قوا، کارکنان دریابانی استان با همکاری خوب مردم متدین و ولایتمدار با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهند کرد.

