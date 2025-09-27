بررسی ۱۱ پرونده متقاضی پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتادمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور عنایت‌الله ملکی‌تبار رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی، حامد حسن‌پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و جمعی از معاونان دانشگاه و رؤسای واحد علوم و تحقیقات و واحد نجف‌آباد برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در هفدهمین دوره المپیاد علوم پزشکی کشور ارائه و بر ضرورت برگزاری مراسم تقدیر از مدال‌آوران تأکید شد.

سپس ۱۱ پرونده از استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بررسی شد.

بررسی شیوه‌نامه‌های اجرایی دستیاران آموزشی و نحوه صدور گواهینامه‌های مدرسی نیز از دیگر موضوعات دستورکار این جلسه بود.