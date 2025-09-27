  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

بررسی ۱۱ پرونده متقاضی پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آزاد

در هشتادمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۱ پرونده متقاضی استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتادمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور عنایت‌الله ملکی‌تبار رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی، حامد حسن‌پور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و جمعی از معاونان دانشگاه و رؤسای واحد علوم و تحقیقات و واحد نجف‌آباد برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در هفدهمین دوره المپیاد علوم پزشکی کشور ارائه و بر ضرورت برگزاری مراسم تقدیر از مدال‌آوران تأکید شد.

سپس ۱۱ پرونده از استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بررسی شد.

بررسی شیوه‌نامه‌های اجرایی دستیاران آموزشی و نحوه صدور گواهینامه‌های مدرسی نیز از دیگر موضوعات دستورکار این جلسه بود.

کد خبر 6603590
شبنم درخشان

