آغاز مرحله دوم هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از ۲۲ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های مرحله دوم گروهی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای ۲۲ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار می شوند.

مراحل برگزاری آزمون های مرحله دوم گروهی هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

حیطه انجام کار گروهی ارائه کار گروهی استدلال بالینی تاسکی (نوبت صبح ۲۴ شهریور) ارائه پروژه ها هرگروه ۱۰ دقیقه ارائه و ۵ دقیقه پرسش و پاسخ (نوبت عصر ۲۴ شهریور) اخلاق پزشکی - ارائه به صورت مناظره دو گروه باهم هر گروه به مدت یک ساعت و نیم (از صبح تا عصر ۲۴ شهریور) آموزش پزشکی انجام کار گروه (موضوع آزمون صبح روز آزمون داده خواهد شد) (از صبح تا عصر از ۲۳ تا ۲۴ شهریور) ارائه کارگروهی انجام شده توسط گروه در قالب پاورپوینت هر تیم ۱۰ دقیقه ارائه و ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ (از صبح تا عصر ۲۵ شهریور) همگرایی علوم پایه و مرزهای دانش انجام کار گروه (موضوع آزمون صبح روز آزمون داده خواهد شد) (از صبح تا عصر ۲۲ شهریور) ارائه کارگروهی انجام شده توسط گروه در قالب پاورپوینت هر تیم ۱۰ دقیقه ارائه و ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ (از صبح تا عصر ۲۳ شهریور) کارآفرینی و هوش مصنوعی انجام کار گروه (موضوع آزمون صبح روز آزمون داده خواهد شد) (نوبت عصر ۲۲ شهریور) ارائه کارگروهی انجام شده توسط گروه در قالب پاورپوینت هر تیم ۱۰ دقیقه ارائه و ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ (از صبح تا عصر از ۲۳ تا ۲۵ شهریور) مدیریت نظام سلامت انجام کار گروه (موضوع آزمون صبح روز آزمون داده خواهد شد) (از صبح تا عصر ۲۳ شهریور) ارائه کارگروهی انجام شده توسط گروه گفتگوی سیاستی و مناظره سیاستی هر تیم ۱۵ دقیقه ارائه و ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ (از صبح تا عصر ۲۴ شهریور) هنر و رسانه و طراحی کمپین - ارائه کارگروهی به صورت پخش فیلم توسط گروه (از صبح تا عصر ۲۲ تا ۲۴ شهریور)

مراسم اختتامیه هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می شود. این دوره از المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۶ حیطه آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، استدلال بالینی، هنر و رسانه و طراحی کمپین، مدیریت نظام سلامت و همگرایی در علوم پایه و مرزهای دانش برگزار خواهد شد.