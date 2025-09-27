زلزله ۴.۶ ریشتری گلستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، منطقه گمیشان در استان گلستان را لرزاند.

مرکز این زمین‌لرزه حدود ۲۱ کیلومتر تا گمیش‌تپه، ۳۴ کیلومتر تا بندرترکمن و ۳۶ کیلومتر تا سیمین‌شهر فاصله دارد.

استان گلستان را لرزاند این زلزله سبب ایجاد نگرانی در بین مردم منطقه شد اما تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی منتشر نشده است. کارشناسان ادامه فعالیت‌های لرزه‌ای را زیر نظر دارند و از شهروندان خواسته‌اند نکات ایمنی را رعایت کنند.

مسئولان استانی در حال ارزیابی وضعیت و بررسی احتمالی آسیب‌ها هستند و آمادگی لازم برای پاسخ به هرگونه حادثه احتمالی را اعلام کرده‌اند.

