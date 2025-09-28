به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون صبح یکشنبه در بازدید از ایستگاههای شتابنگار زلزله در ارومیه از بهروزرسانی ۳۴ دستگاه شتابنگار زلزله در استان خبر داد و افزود: این دستگاهها که از نسل سوم به نسل چهارم ارتقا یافتهاند، در کنار ۲۵ دستگاه دیگر، به سیستم کنترل مرکزی متصل شده و به طور مستمر فعالیت لرزهای استان را پایش میکنند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از رخداد زمینلرزه نقش مهمی در مدیریت مؤثر بحران و امدادرسانی سریع به مناطق آسیبدیده دارد.
به گفته وی، نقشههای شدت لرزهای که از دادههای این دستگاهها استخراج میشود، کمک میکند تا مناطق بیشترین و کمترین خسارت در کوتاهترین زمان مشخص شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: با توجه به شرایط لرزهخیزی استان و وجود گسلهای فعال، توسعه شبکه شتابنگاری و سامانههای پاسخ سریع در مناطق پرخطر از اولویتهای مهم در کاهش خسارات احتمالی است.
وی تاکید کرد: این شبکه ارتقا یافته، زیرساختهای مدیریت بحران زلزله را در استان تقویت کرده و به رصد دقیقتر فعالیت گسلها و هماهنگی بهتر در زمان وقوع زلزله کمک میکند.
