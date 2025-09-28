  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

پایش دقیق‌تر زلزله با به‌روزرسانی ۳۴شبکه شتاب‌نگار آذربایجان‌ غربی

پایش دقیق‌تر زلزله با به‌روزرسانی ۳۴شبکه شتاب‌نگار آذربایجان‌ غربی

ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از به روزرسانی ۳۴ دستگاه شتاب نگار زلزله در استان برای پایش دقیق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون صبح یکشنبه در بازدید از ایستگاه‌های شتاب‌نگار زلزله در ارومیه از به‌روزرسانی ۳۴ دستگاه شتاب‌نگار زلزله در استان خبر داد و افزود: این دستگاه‌ها که از نسل سوم به نسل چهارم ارتقا یافته‌اند، در کنار ۲۵ دستگاه دیگر، به سیستم کنترل مرکزی متصل شده و به طور مستمر فعالیت لرزه‌ای استان را پایش می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از رخداد زمین‌لرزه نقش مهمی در مدیریت مؤثر بحران و امدادرسانی سریع به مناطق آسیب‌دیده دارد.

به گفته وی، نقشه‌های شدت لرزه‌ای که از داده‌های این دستگاه‌ها استخراج می‌شود، کمک می‌کند تا مناطق بیشترین و کمترین خسارت در کوتاه‌ترین زمان مشخص شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: با توجه به شرایط لرزه‌خیزی استان و وجود گسل‌های فعال، توسعه شبکه شتابنگاری و سامانه‌های پاسخ سریع در مناطق پرخطر از اولویت‌های مهم در کاهش خسارات احتمالی است.

وی تاکید کرد: این شبکه ارتقا یافته، زیرساخت‌های مدیریت بحران زلزله را در استان تقویت کرده و به رصد دقیق‌تر فعالیت گسل‌ها و هماهنگی بهتر در زمان وقوع زلزله کمک می‌کند.

کد خبر 6604468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها