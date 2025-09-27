احمدی : وقف چهار میلیارد ریالی در بستک ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی از ثبت یک وقف جدید به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال خبر داد و اظهارکرد: واقف خیراندیش با نیتی خالصانه و برای خدمت به مردم دیار خود، این وقف را جهت احداث غسالخانه در بستک اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سنت حسنه وقف همواره نقشی پررنگ در حل نیازهای اجتماعی و دینی مردم داشته است، افزود: وقف غسالخانه از جمله نیازهای اساسی منطقه بود که با این اقدام ارزشمند، بخش مهمی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف بستک ضمن قدردانی از این عمل خیرخواهانه، تأکید کرد: هفته وقف فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی است و امیدواریم این اقدام نیکو، الگویی برای سایر خیران و واقفان در سطح شهرستان و استان باشد.