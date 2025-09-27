نورعلیوند:۵۵۳ نفر در ایلام دارای معلولیت شنوایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورعلیوند ظهر روز شنبه به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان با اعلام این مطلب بیان کرد: در این راستا طرح غربالگری شنوایی نوزادان با هدف پیشگیری از معلولیت در سراسر استان اجرا تا نوزادان در بدو تولد مورد سنجش قرار گرفته و در صورت اختلال روند درمان آنها به موقع آغاز شود.

وی با ذکر اینکه از مجموع بیش از ۱۸ هزار فرد دارای معلولیت استان ۵۵۳ نفر دارای معلولیت شنوایی هستند، ادامه داد: از این ۳۳۷ نفر مرد و ۲۱۶ نفر زن هستند.

مدیرکل بهزیستی ایلام به فعالیت مرکز خانواده کودک کم شنوا در این استان اشاره کرد و گفت: خانواده‌هایی که فرزندان آنها دارای ناهنجاری شنوایی است با مراجعه به این مرکز و انجام تربیت شنیداری و گفتار درمانی امکان درمان کودکانشان وجود دارد.

وی ارایه آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش تلفیقی زبان اشاره و لب‌خوانی، مشاوره خانواده و آماده‌سازی کودک برای ورود به مهد و مدرسه یا مدرسه عادی را از دیگر خدمات ارایه شده در این مرکز به جامعه هدف برشمرد.

نورعلیوند عمده خدمات ارائه به جامعه ناشنوایان را کاشت حلزون کودکان ۳تا۶سال، تهیه سمعک و باطری سمعک، تعمیر یا تعویض قطعات پروتز کاشت حلزون، اشتغال و مسکن، پرداخت هزینه تحصیلی، توانبخشی پزشکی و شنوایی‌شناسی، پرداخت مستمری، حمایت‌های مالی، درمانی و معیشت و کمک هزینه آزمایش ژنتیک، کمک هزینه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در صورت اشتغال فرد ناشنوا، معافیت سربازی، تخفیف هزینه‌های انشعابات (آب، برق، گاز) و کمک هزینه‌های موردی را از جمله مهمترین حمایتهای بهزیستی از افراد با معلولیت شنوایی عنوان کرد.

۳۱ شهریورماه لغایت ۶ مهرماه امسال هفته ناشنوایان با شعار "تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره" نامگذاری شده است.