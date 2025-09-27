میرقربان نژاد: مداحان نقش کلیدی در جبهه های دفاع مقدس داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا میر قربان نژاد عصر شنبه در گردهمایی مداحان رزمنده مازندران ضمن اشاره به ویژگیهای مهم مداحان گفت: مهمترین خصوصیت یک مداح اخلاص است. مداحان با نیت رضای خداوند متعال در تمام صحنهها حضور فعال داشتند و این حضور در جبهههای جنگ نیز مشهود بود.
وی با اشاره به نقش کلیدی مداحان در جبههها افزود: مداحان با نوای حسینی خود نه تنها روحیه رزمندگان را تقویت کردند، بلکه با پیوند دادن جهاد و شهادت به فلسفه اهل بیت (ع)، جبههها را به محیطی معنوی و فرهنگی تبدیل کردند.
میرقربان نژاد در ادامه سخنانش تصریح کرد: تأثیرات عمیق و بیبدیل مداحان اهل بیت علیهمالسلام در دوران دفاع مقدس گویای حقیقت بود و در بسیاری از مواقع نقشآفرینیهای کلیدی در تقویت روحیه رزمندگان ایفا کردند.
رئیس کانون مداحان مازندران با اشاره به حضور فعال مداحان در جبههها خاطرنشان کرد: مداحان نه تنها با ذکر مصیبتهای اهل بیت (ع)، بلکه با ایجاد فضای معنوی و روحیهدهی به رزمندگان اسلام، در جبههها حضوری پررنگ و میدانی داشتند.
وی همچنین از انتشار کتابی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: قرار است در اولین فرصت ممکن از ۷۲ خاطره دفاع مقدس رزمندگان مداح استان مازندران کتابی چاپ گردد که در آن تجربیات و یادداشتهای رزمندگان مداح در دوران جنگ تحمیلی به اشتراک گذاشته خواهد شد.
میر قربان نژاد در پایان سخنانش به تقدیر از ۱۲ مداح اهل بیت دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: این تقدیر تنها به پاس تلاشهای این عزیزان است که در عرصههای مختلف جبهه و جنگ، با نوای خود حضور داشتند و به ترویج فرهنگ عاشورا و جهاد پرداختند.
