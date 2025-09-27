نجات جان مادر و نوزاد با پرواز اورژانس هوایی در دیواندره

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: یک مادر باردار در سومین بارداری خود در بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره تحت عمل سزارین قرار گرفت که در حین عمل نیاز فوری به پک سل پیدا کرد.

بابک هدایی افزود: بلافاصله در نخستین سورتی پرواز، ساعت ۰۹:۲۵ بالگرد اورژانس هوایی استان با انتقال پک سل به بیمارستان، جان این مادر و نوزادش را نجات داد.

هدائی در ادامه افزود: با وجود اقدامات درمانی صورت‌گرفته، وضعیت عمومی مادر باردار به شدت وخامت یافت و نیاز به جراحی عروق به طور فوری احساس شد.

به همین دلیل، در دومین سورتی پرواز، بالگرد اورژانس این مادر را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد تا اقدامات تخصصی با سرعت و دقت صورت گیرد.

این عملیات‌ها که در کمتر از چند ساعت انجام شد، نشان‌دهنده اهمیت و نقش حیاتی اورژانس هوایی در نجات جان بیماران در شرایط اضطراری است و اهمیت این خدمات ویژه در مناطق مختلف استان را به خوبی نمایان می‌سازد.