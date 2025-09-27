  1. استانها
  2. سمنان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

جابه‌جایی مسافر در استان سمنان ۸ درصد رشد داشت

سمنان- معاون حمل و نقل جاده ای استان سمنان از جابه‌جایی ۵۰۰ هزار مسافر از مبدا استان خبر داد و گفت: این آمار نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طحان غروب شنبه در بازدید از پایانه مسافربری سمنان با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۵۰۰ هزار مسافر از مبدا استان به دیگر نقاط جا به جا شدند، ابراز داشت: این میزان نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تعداد مسافر ۸۱ هزار و ۵۱۳ نفر در سفرهای درون استانی و ۷۴۱ هزار و ۶۳۲ نفر در برون استانی طی بازه مذکور جا به جا شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان سمنان از استقرار تیم‌های کنترل و نظارت ثابت و سیار خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام ارتقا سطح خدمات در پایانه‌های مسافربری است.

طحان در ادامه تصریح کرد: مسافرها با بهره‌گیری از ۶۴ هزار سفر از استان سمنان به مقصدهای مختلف جا به جا شدند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند به صورت شبانه روزی از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۴۱، تلفن گویای ۱۴۱ پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را برای رسیدگی بیشتر مطرح کنند.

