صدور بارنامه در استان سمنان ۱۶ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طحان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سمنان با بیان اینکه ۱۱۳ شرکت حمل و نقل در استان فعال است، ابراز داشت: فعالیت های باربری توسط این شرکت ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه گستردگی معادن و تنوع محصولات معدنی و صنعتی می طلبد تا برنامه ریزی دراز مدت برای جلوگیری از فرا بار با هدف شناسایی نقاط تولید و با همکاری صنوف حمل و نقل در استان سمنان انجام شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۳۵۳ هزار بارنامه صادر شد، ابراز داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.

طحان در ادامه تصریح کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری چهار میلیون و ۷۴۰ تن کالا از نقاط مختلف استان به دیگر مناطق کشور ارسال شده است.

وی افزود: برنامه ریزی لازم برای استقرار گشت های کنترل و نظارت و ساماندهی ناوگان حمل و نقل جاده ای استان سمنان در دستور کار است.