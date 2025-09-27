  1. استانها
زن و شوهر سارق در دام پلیس گنبد

گنبد- فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری باند چهار نفره سارقان تلفن همراه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی از دستگیری باند چهار نفره سارقان تلفن همراه در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این باند که در میان آن‌ها یک زن و شوهر نیز حضور داشتند، به‌صورت سازمان‌یافته در استان‌های گلستان، مازندران و خراسان اقدام به سرقت اموال شهروندان می‌کردند.

وی افزود: در عملیات گسترده مأموران پلیس آگاهی، اعضای این باند حرفه‌ای در حالی دستگیر شدند که طی بررسی‌های اولیه مشخص شد آن‌ها تاکنون بیش از ۱۲۰ فقره انواع سرقت مرتکب شده‌اند که بیش از ۸۰ فقره آن مربوط به سرقت تلفن همراه از شهروندان بوده است.

به گفته وی، اماکن عمومی و بازارهای هفتگی از جمله مکان‌هایی بودند که این باند برای سرقت‌های خود انتخاب می‌کرد و با شگردهای مختلف اقدام به سرقت از شهروندان می‌نمودند. فرمانده انتظامی گنبدکاووس در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم هنگام حضور در اماکن عمومی و شلوغ، مراقب اموال شخصی خود باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا فرصت سوءاستفاده برای مجرمان فراهم نشود.

