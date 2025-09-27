  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

پرونده فوت ۲ نوزاد در انزلی به مراجع قانونی ارجاع شد

انزلی- نشست ویژه بررسی پرونده فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی برگزار و پس از ارزیابی کامل اقدامات درمانی، پرونده‌ها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

له گزارش خبرگزاری مهر به نقل دانشگاه علوم پزشکی گیلانگیلان، پرونده فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی که طی هفته‌های گذشته مورد توجه حوزه سلامت گیلان بود، امروز در نشست ویژه‌ای در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه با حضور دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بررسی شد و تمامی اقدامات درمانی و روند رسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، تیم‌های درمان، پزشکان، پرستاران و کارشناسان حوزه سلامت استان، مداخلات پزشکی انجام شده را تشریح کردند تا نقاط ضعف و قوت فرآیندها شناسایی شود و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

گفتنی است، پس از پایان جلسه، پرونده‌ها برای بررسی نهایی و اجرای رأی به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مراجع ذیصلاح ارجاع شد تا اقدامات قانونی و اصلاحی لازم انجام گیرد.

