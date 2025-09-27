به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه، فرهاد شهبازی با تشریح وضعیت اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: اسلام‌آباد غرب با وجود برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی نوپا و دو شهرک صنعتی، به دلیل عملکرد نامناسب گذشته از نرخ بیکاری بالایی رنج می‌برد و وضعیت اشتغال آن در سطح استان مطلوب نیست.

وی با تأکید بر اینکه اسلام‌آباد به عنوان دومین شهر بزرگ استان نیازمند توجه ویژه است، گفت: در جریان سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه، برای این شهرستان ۶۶ طرح با مجموع اعتبار یک هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان مصوب شد که بیشترین سهم ریالی آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت با شش طرح و اعتباری معادل ۹۶۰ میلیارد تومان است. این اعتبارات به بانک‌ها معرفی شده اما تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده است.

شهبازی علت اصلی این مشکل را تمرکز اختیارات در مرکز استان دانست و افزود: بانک‌های عامل به ویژه ملی و سپه هیچ اختیاری به شعب شهرستان نمی‌دهند و سرمایه‌گذاران مجبورند تمام مراحل کار را در مرکز استان انجام دهند. وی خواستار آن شد که بانک‌های ملی، سپه و صنعت و معدن بخشی از اختیارات را به شعب شهرستان واگذار کنند تا روند اجرای طرح‌ها تسهیل شود.

فرماندار اسلام‌آباد غرب در ادامه به وضعیت اشتغال ثبت شده در سامانه رصد اشاره کرد و گفت: مجموع طرح‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان دو هزار و ۳۷۹ طرح است که تاکنون تنها ۷۷۹ طرح ثبت شده و میزان تحقق اشتغال ۳۳ درصد است که رقم مناسبی نیست. وی افزود: نیمی از این اشتغال‌زایی به سه دستگاه صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد برکت مربوط می‌شود و لازم است این دستگاه‌ها توجه بیشتری به تکمیل ثبت اشتغال داشته باشند.

شهبازی با انتقاد از بروکراسی بانکی اظهار کرد: بسیاری از متقاضیان تسهیلات طرح‌های خرد با مشکلات جدی در بانک‌ها مواجهند و به دلیل درخواست مدارک متعدد، روند پرداخت تسهیلات بعضاً شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد و در نهایت نیز پرداخت انجام نمی‌شود. به گفته وی، در تبصره ۱۸ بندهای ۳ و ۴، تاکنون ۴۰۳ طرح با اعتبار ۷۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معرفی شده که ۶۶۹ میلیارد تومان پرداختی صورت گرفته و ۲۴ میلیارد تومان نیز همچنان بلاتکلیف است.

فرماندار اسلام‌آباد غرب به مشکل دیگر در اجرای طرح‌های کارآفرینی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، ملاک احراز شاغل بودن افراد بیمه تأمین اجتماعی است اما برخی بانک‌ها به جای بیمه، پروانه‌های صنفی یا صنعتی را ملاک عمل قرار می‌دهند که این رویه نادرست موجب سردرگمی متقاضیان شده است. وی تأکید کرد: مطابق دستورالعمل‌های قانونی، بیمه ملاک عمل است و لازم است بانک‌ها به این موضوع پایبند باشند.

شهبازی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استانداری کرمانشاه، خواستار همکاری ویژه بانک‌های عامل برای تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع بروکراتیک شد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی اسلام‌آباد غرب، تحقق طرح‌های سفر ریاست جمهوری می‌تواند گام مهمی در کاهش بیکاری و رونق تولید این شهرستان باشد.