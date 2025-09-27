به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پایان جلسه درس فقه خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به بیان امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «لَا یَمْنَعُ الضَّیْمَ الذَّلِیلُ»، اظهار کرد: اگر ملتی باور کند که زندگی دنیا جز چند نفس نیست و شهادت نیز «روح و ریحان» است، دیگر از تهدیدها و فشارها هراسی نخواهد داشت؛ بر همین اساس اسلام بر اصل عزت و مقاومت تأکید دارد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ»، باید در برابر فشارها ایستاد و مردانه زندگی کرد.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به جایگاه آبروی انسان در معارف اسلامی افزود: در روایات اهل‌بیت (ع) آمده است که انسان مالک مطلق آبرو نیست، بلکه امین خداوند بر آن است؛ همان‌گونه که ناموس زن، امانت الهی است و حتی خود او نیز حق ندارد برخلاف رضای خدا در آن تصرف کند و آبروی مؤمن نیز امانت خداوند نزد بندگان است و نباید مورد هتک قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امام معصوم (ع) می‌فرمایند «إنَّ اللّه فَوَّضَ إلَی المُؤمِنِ اُمورَهُ کُلَّها، و لَم یُفَوِّضْ إلَیهِ أن یَکونَ ذَلیلاً»، به این معنا که خداوند همه امور را به مؤمن سپرده اما اجازه نداده ذلیل باشد. به همین دلیل، جامعه اسلامی نیز حق ندارد خود را ذلیل کند و آبروی خویش را از بین ببرد.

این مرجع تقلید در پایان اظهار امیدواری کرد: خداوند به حرمت آبروی اهل‌بیت (ع) این کشور را تا زمان ظهور صاحب اصلی آن از هر خطری محفوظ بدارد.