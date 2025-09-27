اعزام بیمار ۷۸ ساله با بالگرد از خارگ به مرکز درمانی در بوشهر

محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال شرایط اورژانسی بیمار، هماهنگی‌های لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد و با همکاری کادر پروازی فلات قاره، کادر درمان بیمارستان صنعت نفت خارگ و همچنین کارکنان فرودگاه شهدای جزیره خارگ، عملیات اعزام با موفقیت صورت گرفت.

وی افزود: این اعزام نشان‌دهنده تعامل سازنده و همکاری منسجم میان مدیران ارشد شرکت نفت فلات قاره، کادر درمانی و نیروهای عملیاتی است که در چنین شرایط حساسی با مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی به یاری بیماران می‌شتابند.

مدیر عملیات عمومی خارگ در پایان از تلاش‌های تمامی عوامل دخیل در این انتقال قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: سلامت و رفاه ساکنان و کارکنان جزیره خارگ همواره در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.