به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر عصر شنبه در این آئین، با اشاره به جایگاه خطیر حوزه میراثفرهنگی، اظهار کرد: حفظ و حراست از مواریث فرهنگی و تاریخی بهمنزله پاسداشت هویت و اصالت این سرزمین است. بوشهر با قدمتی دیرینه و آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی، نیازمند مدیریتی هدفمند و برنامهریزی دقیق در این حوزه است.
نصرالله ابراهیمی افزود: معاونت میراثفرهنگی نقش محوری در صیانت و مرمت آثار تاریخی، انجام کاوشهای باستانشناسی، ثبت و معرفی مواریث ملی و جهانی، و همچنین پاسداشت میراث ناملموس ایفا میکند. امیدواریم با حضور آقای ماهینی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان متخصص، شاهد گامهای مؤثر و تحولآفرین در ارتقای جایگاه میراثفرهنگی استان باشیم.
ابراهیمی با تأکید بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه میراث، ادامه داد: انتظار داریم با تعامل و همکاری نزدیک نهادهای فرهنگی، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد، بسترهای لازم برای حفاظت و معرفی هرچه بهتر مواریث ارزشمند بوشهر فراهم گردد.
معاون جدید میراثفرهنگی استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از اعتماد مدیرکل و مجموعه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: میراثفرهنگی، شناسنامه تاریخی و فرهنگی هر جامعه است و صیانت از آن وظیفهای خطیر و ارزشمند محسوب میشود. تلاش خواهم کرد با همدلی و همکاری کارشناسان و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، گامهای مؤثری در مسیر حفاظت، مرمت و معرفی آثار و مواریث ارزشمند استان برداشته شود.
علی ماهینی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش و فرهنگسازی عمومی در حوزه میراثفرهنگی تأکید کرد و افزود: صیانت از مواریث تنها در گرو تلاش دستگاههای دولتی نیست، بلکه نیازمند مشارکت عمومی و تقویت حس تعلق خاطر در میان مردم است. در این راستا برنامههای آگاهیبخش و مشارکتمحور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این مراسم، علی ماهینی بهعنوان معاون جدید میراثفرهنگی استان بوشهر منصوب و معرفی شد.
علی ماهینی پیش از این مسئولیتهایی همچون مسئول پیگیریهای ویژه استاندار، دبیری شورای هماهنگی ترافیک استان و معاونت دفتر فنی استانداری بوشهر را بر عهده داشته و از تجربههای ارزشمند در حوزههای عمرانی، اجرایی و برنامهریزی برخوردار است.
