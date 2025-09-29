۲۴۰ فقره تسهیلات بلاعوض برای تکمیل واحدهای نیمه تمام روستایی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای از مقاوم سازی ۷۰۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان در طول یک سال گذشته با اعتبار بیش از ۲،۴۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در استان زنجان با همکاری بانک های عامل تاکنون ۵۹ هزار واحد مسکونی روستایی معادل ۶۴ درصد مقاوم سازی شده است.

وی ادامه داد: سهمیه سال جاری در زمینه تسهیلات مسکن روستایی ۵۵۰۰ فقره تسهیلات با اعتباری بالغ بر ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، همکاری بانک های عامل با متقاضیان روستایی جهت دریافت تسهیلات مسکن را امری ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت همکاری بانک های عامل با متقاضیان روستایی، ما می توانیم تا پایان سال کل سهمیه استان را به بهره برداری برسانیم.

وی بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش مشارکت مردم در مقوله ایمنی و جدی گرفتن آن و همچنین انجام اقدامات زیر بنایی و بنیادین برای کاهش اثرات بلایای طبیعی و مقاوم سازی مسکن روستایی تاکید و خاطر نشان کرد: استان زنجان در زمینه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی همواره پیشتاز است و شاخص مقاوم سازی مناطق روستایی در این استان بیشتر از متوسط کشوری است اما همچنان مناطقی وجود دارد که نیاز به مقاوم سازی است.