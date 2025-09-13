تداوم آسمانی صاف و جوی پایدار در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز شنبه، آسمان استان یزد در اکثر مناطق صاف و آفتابی پیشبینی شده است و وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز رخ خواهد داد. همچنین شرایط جوی تا ظهر پایدار بوده و در ساعات عصر افزایش سرعت باد در برخی نقاط را شاهد خواهیم بود.
بر همین اساس دمای فعلی شهر یزد در ساعت ٧ صبح حدود ٢۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است و پیشبینی میشود دمای ظهر تا ٣٧ درجه سانتیگراد افزایش یابد و گرمترین منطقه شهرستان بافق با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر ٣٩ درجه سانتیگراد و سردترین منطقه شهرستان تفت با حداقل دمای ١۵ و حداکثر ٣٣ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
باتوجه به همین پیشبینی در مناطق شمال استان (اردکان، میبد) آسمان صاف تا ظهر، سپس وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در محورهای مواصلاتی و در مناطق جنوبی استان (خاتم، مروست) نیمهابری، وزش باد متوسط، کاهش نسبی دمای شبانه و در مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) صاف تا عصر، سپس وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی پیشبینی میشود.
برای مناطق غرب استان (تفت، ندوشن) افزایش ابر عصرگاهی، وزش باد ملایم، شرایط مطبوع و خنکترین ناحیه استان و برای مرکز استان (شهر یزد) آفتابی و گرم، وزش باد عصرگاهی، کاهش کیفیت هوا برای گروههای حساس دور از انتظار نیست.
