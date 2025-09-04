وزش باد و گردوغبار در راه یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی‌های هواشناسی، آسمان استان یزد تا ظهر امروز صاف و پایدار خواهد بود و در ساعت ۸:۳۰ صبح، دمای شهر یزد حدود ٢٩ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است و همچنین پیش‌بینی می‌شود دمای ظهر تا ۳۹ درجه افزایش یابد. از همین رو گرم‌ترین نقطه استان مناطق شرقی مانند بافق و بهاباد با دمای حدود ۴۱ درجه سانتی‌گراد و سردترین نقطه استان مناطق غربی مانند تفت با دمای شبانه تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف تا ظهر، سپس وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در محورهای مواصلاتی و در مناطق جنوبی استان (خاتم، مروست) نیمه‌ابری، وزش باد متوسط، کاهش نسبی دمای شبانه و برای مناطق شرق استان (بافق، بهاباد) صاف تا عصر، سپس وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود. برای مناطق غرب استان (تفت، ندوشن) خنک‌ترین منطقه، افزایش ابر عصرگاهی و وزش باد ملایم و برای مرکز استان (شهر یزد) صاف تا ظهر، وزش باد عصرگاهی، کاهش کیفیت هوا برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

باتوجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و گردوخاک، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کنند و رانندگان در محورهای شرقی و شمالی استان احتیاط بیشتری داشته باشند.