به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و ایثارگران است که باید از فداکاری‌های این اسطوره‌های ایثار و مقاومت تقدیر کنیم.

وی افزود: شورای فنی استان نقش محوری و اساسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و سایر طرح‌های استان دارد و انتظار دارم نقش نظارتی خود را تقویت کند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پزشکیان رئیس جمهور بر انجام کارهای کارشناسی و نظارت دقیق در مراحل مختلف مطالعات و اجرای طرح‌ها تأکید دارد و در استان بوشهر باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

زارع با تاکید بر تعیین تکلیف ساختمان سینما بهمن ابراز داشت: تا پایان ماه آینده با انتخاب مشاور ذیصلاح و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، آخرین وضعیت بنای ساختمان سینما بهمن بوشهر با انجام آزمایشات و نمونه برداری لازم و بررسی سوابق و مدارک فنی تعیین تکلیف، در صورتی که قابلیت بازسازی داشته باشد، بلافاصله اقدام لازم انجام شود.

وی یادآور شد: در صورتی که این بنا، استحکام لازم را نداشته باشد، اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.

استاندار بوشهر گفت: حفظ جان و ایمنی شهروندان برای ما از صرفه جویی صدها میلیارد تومان پول، ارزشمندتر است، لذا باید دقیق بررسی شود و اگر تردیدی در استحکام بنای سینما بهمن وجود داشته باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

در این نشست که چند تن از معاونین و کارشناسان فنی حوزه هنری کشور و استان بوشهر نیز حضور داشتند، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.