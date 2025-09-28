  1. استانها
استاندار بوشهر: سینما بهمن تعیین تکلیف می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: بنای ساختمان سینما بهمن بوشهر تا پایان آبان تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور دلاورمردی و ایثارگری رزمندگان و ایثارگران است که باید از فداکاری‌های این اسطوره‌های ایثار و مقاومت تقدیر کنیم.

وی افزود: شورای فنی استان نقش محوری و اساسی در اجرای پروژه‌های عمرانی و سایر طرح‌های استان دارد و انتظار دارم نقش نظارتی خود را تقویت کند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پزشکیان رئیس جمهور بر انجام کارهای کارشناسی و نظارت دقیق در مراحل مختلف مطالعات و اجرای طرح‌ها تأکید دارد و در استان بوشهر باید در این مسیر اهتمام ورزیم.

زارع با تاکید بر تعیین تکلیف ساختمان سینما بهمن ابراز داشت: تا پایان ماه آینده با انتخاب مشاور ذیصلاح و با همکاری دستگاه‌های ذیربط، آخرین وضعیت بنای ساختمان سینما بهمن بوشهر با انجام آزمایشات و نمونه برداری لازم و بررسی سوابق و مدارک فنی تعیین تکلیف، در صورتی که قابلیت بازسازی داشته باشد، بلافاصله اقدام لازم انجام شود.

وی یادآور شد: در صورتی که این بنا، استحکام لازم را نداشته باشد، اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.

استاندار بوشهر گفت: حفظ جان و ایمنی شهروندان برای ما از صرفه جویی صدها میلیارد تومان پول، ارزشمندتر است، لذا باید دقیق بررسی شود و اگر تردیدی در استحکام بنای سینما بهمن وجود داشته باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

در این نشست که چند تن از معاونین و کارشناسان فنی حوزه هنری کشور و استان بوشهر نیز حضور داشتند، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

