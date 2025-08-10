به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: رسانه‌های می‌توانند نقش، مهم در توسعه ایفا کنند و ضمن حمایت از این قشر تلاش داریم که استفاده مناسب را ظرفیت رسانه و خبرنگاران ببریم.

وی از بهبود وضعیت عبور و مرور در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: با گشایش گذرهای جدید در سطح شهر شاهد بهبود تردد شهروندان خواهیم بود.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: نگاه ویژه به حوزه فرهنگی داریم و باید با تقویت زیرساخت‌های فرهنگی زمینه برای توسعه فعالیت‌ها فراهم شود. غافل شدن از حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی ما را از مردم دور می‌کند.

وی در مورد سینما بهمن بوشهر نیز از پیگیری جدی برای بازسازی این سینما خبر داد و افزود: بررسی استحکام ساختمان سینما بهمن به شورای فنی استان سپرده شده و پس از اعلام نظر شورا، اقدامات بعدی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: توسعه گردشگری دریایی در استان یک اولویت است و ما هم حمایت لازم را خواهیم داشت.