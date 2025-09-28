طرح «قاضی مدرسه» دانش آموزان و معلمان را با مسائل حقوقی آشنا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در نشست هماهنگی طرح قاضی مدرسه در کرمان که با حضور مدیرکل آموزش و پرروش کرمان برگزار شد گفت: در حال حاضر جامعه قضائی استان کرمان و آموزش و پرورش، معلمان، دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان به ضرورت طرح قاضی مدرسه واقف هستند و این طرح در حال حاضر جا افتاده و زمینه اجرای آن در مدارس فراهم است.

وی افزود: این طرح در ابتدای راه است و باید از تجربیات دو دستگاه به خوبی استفاده شود و سال به سال کار به خوبی پیش رود.

وی، آشنا کردن دانش‌آموزان، معلمان و اولیای دانش‌آموزان با مسائل حقوقی و قضائی را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه این است که اطلاعات حقوقی و قضائی مردم بسیار پایین است و باید کاری کنیم که مردم در همه اقشار با حقوق خود آشنا شوند و این امر موجب می‌شود از حقوق خود دفاع کنند.

حجت الاسلام حمیدی، بر ایجاد انگیزه در بین دانش‌آموزان برای آشنایی با حقوق تأکید کرد و اظهارداشت: موارد حقوقی باید متناسب با مقطع تحصیلی دانش‌آموزان ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، ارتقای ارتباط دانش‌آموزان با دستگاه قضایی را نیز از اهداف طرح قاضی مدرسه برشمرد و ادامه داد: دستگاه قضایی از ارکان حکومت است و باید نوجوانان با این مجموعه در ارتباط باشند و اهداف و مأموریت‌های این قوه را بشناسند.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: شناخت دانش‌آموزان نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و … می‌تواند بسیاری از توطئه‌های دشمنان را خنثی کند و موجب می‌شود که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دشمنان قرار نگیرند.

وی موضوع مهم استعدادیابی و کادرسازی را از دیگر اهداف طرح قاضی مدرسه دانست و بیان کرد: زمانی که با دانش‌آموزان و قشر جوان و نوجوان ارتباط می‌گیریم، استعدادهای درخشان را در بین دانش‌آموزان و دانشجویان شناسایی و آن‌ها را به سمت تحصیلات حقوقی و قضایی سوق دهیم و از هم اکنون کادرسازی صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر افزایش وقت حضور قضات در مدارس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاربردی گفت: باید ارتباط صمیمانه و دوستانه با دانش‌آموزان برقرار شود.

حمیدی، افزود: ممکن است مشکلاتی در مسیر اجرای طرح قاضی مدرسه وجود داشته باشد، اما نباید مانع اجرای این طرح شوند و باید با حل مشکلات، زمینه اجرای هر چه بهتر این طرح را فراهم کنیم.

درب های مدارس برای آموزش قضایی باز است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این نشست گفت: اجرای طرح نماد و قاضی مدرسه از جمله طرح های موفق در راستای آشنا سازی دانش آموزان با مبانی حقوقی، قضائی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی است.

محمد رضا فرحبخش، افزود: آسیب های اجتماعی همواره وجود داشته است، اما در گذشته به دلیل نبود آمار مشخص، امکان برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی به منظور کاهش این آسیب ها وجود نداشت.

وی ادامه داد: با وجود شفافیت کنونی در حوزه شناخت آسیب های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آنها، می توان با اجرای طرح های مختلف از بروز این آسیب ها در جامعه جلوگیری کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: درب های مدارس برای حوزه آموزش به ویژه آموزش های حقوقی و قضائی باز است.