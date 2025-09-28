به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو شامگاه شنبه در نشست توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس که با حضور جمعی از مدیران استانی، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر مدرسه استان به یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات مجهز میشود.
استاندار قم از آغاز عملیات اجرایی طرح تجهیز ۲۰۰ مدرسه استان به نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: این طرح از اواخر مهرماه وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی افزود: هزینه اجرای این طرح در مدارس واقع در مناطق محروم بهصورت رایگان تأمین خواهد شد و سایر مدارس نیز از تسهیلات قرضالحسنه برای نصب تجهیزات بهرهمند میشوند.
استاندار قم با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینههای مصرفی مدارس، زمینه ارتقای فرهنگ استفاده از انرژی پاک در میان دانشآموزان را فراهم میکند.
بهنامجو خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی در مدارس، صرفهجویی قابلتوجهی در هزینههای جاری ایجاد خواهد شد و همچنین درآمدی پایدار برای این مراکز آموزشی فراهم میشود.
نظر شما