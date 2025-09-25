به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی توسعه و بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر بعدازظهر پنجشنبه با حضور طرزطلب معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا)، اکبر بهنامجو استاندار قم و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد.
در این نشست، اکبر بهنامجو استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: قم یکی از مستعدترین مناطق کشور برای احداث نیروگاههای خورشیدی است و دستگاههای اجرایی موظفند با همکاری و تسهیلگری، مسیر سرمایهگذاری در این بخش را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هموار کنند.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه امروز، مجوز ایجاد نیروگاههای خورشیدی به شرکت توزیع نیروی برق استان قم تفویض شد تا روند اداری این موضوع تسریع شود.
وی بیان کرد: مقرر شد پروانههایی که تاکنون از سوی متقاضیان به مرحله عملیاتی نرسیدهاند، با اعلام استانداری قم توسط ساتبا ابطال شود.
استاندار قم تصریح کرد: استانداری موظف است ظرف مدت یک هفته مکانهای مناسب برای احداث نیروگاههای ۶۰ مگاواتی اعم از زمینهای دولتی و خصوصی را شناسایی و به سازمان ساتبا و شرکت مانا انرژی معرفی کند تا فرایند سرمایهگذاری در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزایای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: بهرهگیری از انرژی خورشیدی ضمن کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، میتواند در ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و تحقق توسعه پایدار استان نقش بسزایی ایفا کند.
