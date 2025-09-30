به گزارش خبرنگار مهر از قم، نشست شورای تأمین مسکن استان عصر سه شنبه با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن کارگری، بر اهمیت مکان‌یابی صحیح این واحدها در نزدیکی کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی تأکید شد تا علاوه بر افزایش رفاه کارگران، انگیزه و استقبال عمومی از طرح نیز تقویت گردد.

استاندار قم در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مسئول، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های مسکن کارگری با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی و همکاری بنیاد مسکن، سازمان نظام مهندسی و پیمانکاران در حال انجام است و امید می‌رود با استمرار این هم‌افزایی، بخشی از واحدهای مسکونی در سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

بهنام‌جو در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ایفای نقش پررنگ شهرداری در این طرح، تصریح کرد: شهرداری موظف است سهم ۵۰ درصدی خود را در تکمیل زیرساخت‌های شهری ایفا کند. ایجاد فضای سبز، احداث پارک‌ها، راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی و نیز تأمین مراکز خدماتی از جمله نانوایی و فروشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که باید برای رفاه ساکنان این واحدها به سرعت عملیاتی شود.

وی همچنین بر اهمیت تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی تأکید کرد و افزود: تکمیل خدمات زیربنایی همچون برق، مخابرات و سایر زیرساخت‌های ضروری، باید در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان قرار گیرد تا شرایط سکونت در این مجموعه‌ها به سطح مطلوب برسد.

استاندار قم در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش اجرا عنوان کرد: استفاده از توان پیمانکاران و بهره‌گیری از نیروی کار مناطق سردسیر در فصل زمستان می‌تواند موجب افزایش سرعت عملیات عمرانی و دستیابی سریع‌تر به نتایج عینی و ملموس در پروژه‌های مسکن کارگری شود.