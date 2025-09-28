  1. استانها
  2. مازندران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

واکسیناسیون طیور بومی در مازندران شروع شد

واکسیناسیون طیور بومی در مازندران شروع شد

ساری - طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل مقاوم به حرارت به روش آشامیدنی در استان مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، واکسیناسیون بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه از طیور بومی در واحدهای روستایی استان آغاز شده و این فرآیند تا پایان طرح ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش واکسیناسیون در مقابله با بیماری‌های طیور افزود: واکسیناسیون به‌تنهایی کافی نیست و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، لازم است پرورش‌دهندگان بلافاصله موضوع را به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها یا مراکز مجاز اطلاع دهند.

وی ادامه داد: گزارش سریع موارد مشکوک، باعث می‌شود تیم‌های دامپزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافته و اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای را برای جلوگیری از گسترش بیماری اجرا کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در پایان با اشاره به آماده‌باش کامل این نهاد اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی از طریق سامانه ۱۵۱۲ و همچنین حضور مستمر کارشناسان در مناطق مختلف، آمادگی کامل برای دریافت گزارش‌های مردمی را دارد.

کد خبر 6604163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها