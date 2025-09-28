واکسیناسیون طیور بومی در مازندران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، واکسیناسیون بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه از طیور بومی در واحدهای روستایی استان آغاز شده و این فرآیند تا پایان طرح ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش واکسیناسیون در مقابله با بیماریهای طیور افزود: واکسیناسیون بهتنهایی کافی نیست و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، لازم است پرورشدهندگان بلافاصله موضوع را به ادارات دامپزشکی شهرستانها یا مراکز مجاز اطلاع دهند.
وی ادامه داد: گزارش سریع موارد مشکوک، باعث میشود تیمهای دامپزشکی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حضور یافته و اقدامات بهداشتی و قرنطینهای را برای جلوگیری از گسترش بیماری اجرا کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در پایان با اشاره به آمادهباش کامل این نهاد اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی از طریق سامانه ۱۵۱۲ و همچنین حضور مستمر کارشناسان در مناطق مختلف، آمادگی کامل برای دریافت گزارشهای مردمی را دارد.
