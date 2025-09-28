به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سیاست‌های توجه به فراتهران از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی، سعید لشگری، معاون راهبری استان‌های این نهاد انقلابی، سفری به استان چهارمحال و بختیاری داشتند. این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی و عملیاتی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر تخصصی با مدیران و همکاران این استان بود.

سعید لشگری در این دیدار، ضمن قدردانی از زحمات همکاران، بر لزوم تمرکز بر روند تولیدات فرهنگی و هنری و ارزیابی دقیق فعالیت‌های اجرایی در سال جاری تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت های هنر بومی در مراکز استانی محور تحول و پیشرانی هنر انقلاب در استان ها می باشد.

لشگری یاد آور شد: چهارمین دوره جایزه نمایشنامه نویسی (شیدای دهکردی)، دومین رویداد منطقه ای داستان نویسی (شیر سنگی) که توسط واحد نمایش و خانه روایت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد نمونه ای بر توجه به ظرفیت های هنر بومی در این استان است.

وی در این خصوص اظهار داشت: ارزیابی مستمر و میدانی، لازمه شناخت دقیق چالش‌ها و فرصت‌هاست. ما در این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت موجود دریافت کردیم و بر اساس آن، بهبود روندها را بررسی خواهیم کرد.

معاون راهبری استان های حوزه هنری، یکی از کلیدی‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه را، ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و افزود: توسعه فضاهای نمایشی، کارگاهی، اداری و همچنین تجهیز مراکز، گامی حیاتی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات فرهنگی و هنری محسوب می‌شود. ما معتقدیم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در آینده فرهنگ و هنر کشور است.

معاون راهبری حوزه هنری، این بازدیدها را گامی مؤثر در جهت شناخت عمیق‌تر مسائل، تدوین برنامه‌های عملیاتی اثربخش و در نهایت، تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر دانست.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، در این بازدید که با حضور وحید نمازی، رئیس حوزه هنری استان فارس و دستیار معاون استان‌ها، و سجاد خدری، مدیر اجرایی معاونت راهبری همراه بود، بر اهمیت توجه به موضوع «فرا تهران» تأکید شد. این حضور، نشان‌دهنده اهتمام ویژه ستاد مرکزی به مسائل و دغدغه‌های استان‌هاست. هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف ستادی حوزه هنری و استان‌ها، راهبرد ستاد حوزه هنری در تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.