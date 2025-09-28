  1. استانها
پیشرانی هنر انقلاب با استفاده از ظرفیت‌های هنر بومی

شهرکرد-معاون راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت های هنر بومی در مراکز استانی محور تحول و پیشرانی هنر انقلاب در استان ها می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سیاست‌های توجه به فراتهران از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی، سعید لشگری، معاون راهبری استان‌های این نهاد انقلابی، سفری به استان چهارمحال و بختیاری داشتند. این بازدید که با هدف ارزیابی میدانی و عملیاتی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر تخصصی با مدیران و همکاران این استان بود.

سعید لشگری در این دیدار، ضمن قدردانی از زحمات همکاران، بر لزوم تمرکز بر روند تولیدات فرهنگی و هنری و ارزیابی دقیق فعالیت‌های اجرایی در سال جاری تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت های هنر بومی در مراکز استانی محور تحول و پیشرانی هنر انقلاب در استان ها می باشد.

لشگری یاد آور شد: چهارمین دوره جایزه نمایشنامه نویسی (شیدای دهکردی)، دومین رویداد منطقه ای داستان نویسی (شیر سنگی) که توسط واحد نمایش و خانه روایت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری برگزار شد نمونه ای بر توجه به ظرفیت های هنر بومی در این استان است.

وی در این خصوص اظهار داشت: ارزیابی مستمر و میدانی، لازمه شناخت دقیق چالش‌ها و فرصت‌هاست. ما در این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت موجود دریافت کردیم و بر اساس آن، بهبود روندها را بررسی خواهیم کرد.

معاون راهبری استان های حوزه هنری، یکی از کلیدی‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسه را، ضرورت تقویت و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و افزود: توسعه فضاهای نمایشی، کارگاهی، اداری و همچنین تجهیز مراکز، گامی حیاتی در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات فرهنگی و هنری محسوب می‌شود. ما معتقدیم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در آینده فرهنگ و هنر کشور است.

معاون راهبری حوزه هنری، این بازدیدها را گامی مؤثر در جهت شناخت عمیق‌تر مسائل، تدوین برنامه‌های عملیاتی اثربخش و در نهایت، تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر دانست.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، در این بازدید که با حضور وحید نمازی، رئیس حوزه هنری استان فارس و دستیار معاون استان‌ها، و سجاد خدری، مدیر اجرایی معاونت راهبری همراه بود، بر اهمیت توجه به موضوع «فرا تهران» تأکید شد. این حضور، نشان‌دهنده اهتمام ویژه ستاد مرکزی به مسائل و دغدغه‌های استان‌هاست. هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف ستادی حوزه هنری و استان‌ها، راهبرد ستاد حوزه هنری در تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.

