ملازینل: راهبری فرهنگی در کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ملازینل پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به محدودیت‌های مالی در حوزه فرهنگ گفت: با اعتبارات موجود نمی‌توان کار بزرگی انجام داد و فعالیت‌ها صرفاً به روزمرگی محدود شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت تولید آثار شاخص هنری، افزود: در چند دهه گذشته تنها اثر شاخصی که در استان تولید شده، سریال شهید بابایی بوده که تأثیر آن را در افزایش مراجعه مردم به مزار شهدای قزوین مشاهده می‌کنیم اما متأسفانه پس از آن تولیدات مشابهی نداشته‌ایم.

ملازینل با انتقاد از برخی پروژه‌های هنری غیرمؤثر، اظهار کرد: برخی تولیدات صرفاً برای دریافت بودجه و اجرای محدود در استان انجام می‌شوند که فاقد اثرگذاری فرهنگی هستند و این روند نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای و هنری کشور است.

رئیس حوزه هنری قزوین با اشاره به چالش‌های زیرساختی در استان، گفت: در حال حاضر سالن‌های فرهنگی به‌صورت پراکنده و غیر استاندارد در اختیار ادارات هستند و فاقد کاربری مناسب برای اجرای برنامه‌های فاخر هنری‌اند.

وی عنوان کرد: استان قزوین نیازمند احداث مجتمع‌های فرهنگی مجهز به سالن موسیقی، گالری هنری و سینمای استاندارد است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت فرهنگی کشور، خاطرنشان کرد: اگر ساخت‌وسازهای غیر استاندارد کنترل شود و سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌های فرهنگی صورت گیرد، می‌توان به ارتقای جایگاه هنر در استان امیدوار بود. راهبری فرهنگی کشور باید به‌طور اساسی تغییر کند.