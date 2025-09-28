فرمانده سپاه بوشهر:روش ارتباط صنعت و بازار به نفع مردم استان تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح یکشنبه در نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور فعالان اقتصادی و اصناف استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم در عرصههای حساس ملی، اصناف و بازار را ستونهای ثبات و امنیت اقتصادی بوشهر خواند.
وی ضمن تقدیر از زحمات ویژه اصناف و تجار در بحرانهای اخیر و دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: در روزهایی که دغدغه عمده مدیریت استان حفظ بازار و آرامش اقتصادی بود، خوشبختانه با بصیرت و درک صحیح فعالان بازار، شرایط استان به خوبی مدیریت شد و کارنامه درخشانی برای اصناف و کسبه رقم خورد.
سردار خرمدل با تشریح تفاوت فرهنگ مقاومت ایران با سایر کشورها افزود: در ایران، برخلاف جنگهای کلاسیک دنیا، همه اقشار از نوجوانان تا بازاریان و خانهداران با مسئولیتپذیری و ایثار، در پشتیبانی جبهه و اقتصاد کشور نقشآفرینی کردند.
وی ادامه داد: دشمنان سعی کردند با حمله به فرماندهان و ایجاد بیثباتی اجتماعی، کشور را هدف قرار دهند، اما این حضور گسترده مردمی و همبستگی اصناف، توطئهها را خنثی کرد.
آمادگی سپاه برای گرهگشایی از مشکلات بازار
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر همچنین به ظرفیتهای عظیم استان، بهویژه صنعت نفت و گاز و حضور ۷۰ هزار نیروی مستقر اشاره و تأکید کرد: متأسفانه بخش زیادی از نیاز صنایع بزرگ از خارج استان تأمین میشود و این فرصتی است که باید با اتصال بازار و صنعت به سود مردم استان تغییر یابد.
وی از اصناف و تجار خواست تا نقشآفرینی خود را در اقتصاد استان پررنگتر کنند، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان را به خدمت تولید و اقتصاد بومی گرفته و چرخه پول استان را در بوشهر فعال نگه دارند تا هم اشتغال افزایش یابد و هم آرامش اجتماعی و اقتصادی تضمین شود.
سردار خرمدل از آمادگی سپاه برای گرهگشایی از مشکلات بازار، حمایت از کارآفرینان و توسعه ارتباط صنعت و بازار استان خبر داد و همدلی و مشارکت اصناف را کلید پیشرفت و امنیت عنوان کرد.
