حجت الاسلام رکنی: آرامش و امنیت اقتصادی بوشهر نتیجه تلاش بازاریان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نعمت‌الله رکنی صبح یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی و اصناف استان بوشهر با تجلیل از نقش تاریخی اصناف و بازاریان در دوران پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: اصناف به‌عنوان پیشگامان مقاومت اجتماعی، در تأمین نیازهای جبهه و مردم، همیشه حضور فعال و موثر داشته‌اند.

وی ضمن تقدیر از تعهد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی اصناف بوشهر، خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی و آرامش فرهنگی استان بیش از هرچیزی مرهون صداقت و تلاش شبانه‌روزی بازاریان و فعالان صنفی است.

مشاور اجتماعی فرمانده بسیج اصناف کشور با اشاره به ضرورت تداوم فرهنگ جهاد، خدمت و معنویت در بستر بازار، گفت: اگر امروز اصناف همچون گذشته با روحیه ایثار و همدلی به میدان بیایند، همه مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور قابل حل است.

رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر با یادآوری ارزش‌های معنوی دفاع مقدس و تأکید بر لزوم اقتدا به شهدای بازار و اصناف، تمام اقشار را دعوت به همدلی، حمایت از یکدیگر و کوشش برای آبادانی و رشد استان کرد.

رکنی افزود: در شرایط کنونی، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی اصناف پررنگ‌تر از همیشه است و همه باید در حفظ این جایگاه ارزشمند، اهتمام داشته باشند.

این برنامه با تقدیر از فعالان حوزه صنعت، معدن، تجار و اصناف استان بوشهر به منظور تأکید بر تداوم همکاری و هم‌افزایی، به کار خود پایان داد.