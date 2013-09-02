بازار و تجارت در استان بوشهر نیازمند نگاه فراملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در همایش بسیج اصناف و یادواره شهدای اصناف استان بوشهر، با تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصناف، اظهار داشت: نقش اصناف در حوزه‌های تولید و توزیع، نقشی اساسی است

وی گفت: اصناف به خاطر ارتباط بسیار بالایی که با جامعه و گروه هدف دارند قدرت تأثیر گذاری بسیار زیادی در عرصه روان‌شناسی اقتصادی بر گروه هدف دارند و از آن طرف می‌توانند یک کارشناس بسیار خوب برای ارتقای سطح کیفیت کار و کالا و نیازمندی‌های اقتصادی جامعه باشند.

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر همچنین با بیان اینکه متأسفانه چون نگاه به اصناف و تجارت یک نگاه سنتی است ما عرصه اصناف را فقط یک عرصه واسطه‌گری تلقی کرده‌ایم و این بسیار نگاه اشتباهی است، افزود: اصناف و بازار یک مجموعه‌ای هستند که در تمامی عرصه ها می‌توانند نقش تأثیر گذار و تعیین کننده‌ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید در نگاه علمی و دانش بنیان به حوزه اصناف به ویژه در استان هایی مثل استان بوشهر که اقتصادی هستند تحول ایجاد شود و همچنین اصناف نیز باید در حوزه مدیریت خود، یک تحول ایجاد کنند.

مسئولان به بازار اعتماد کنند، استقلال دهند و حمایت کنند

آيت الله صفايي بوشهري با بیان اینکه اصناف می‌توانند در رشد اقتصادی یک جامعه و حتی تولید ثروت، نقش بسیار مهمی داشته باشند، عنوان داشت: اصناف می‌توانند در عرصه کنترل نرخ تورم و از آن طرف رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی بسیار تأثیرگذار باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در استان بوشهر بیش از 50 شهید بازاری داریم، بیان داشت: بازاریان، اصناف و تجار استان بوشهر در دفاع مقدس با همت بلند اقدام کردند و یک شکوهی از مجاهدت اقتصادی و پشتیبانی از نظام و دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند.

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در ادامه با بیان اینکه مسئولان باید ناظر بر بازار باشند ولی مانع نباشد، اذعان داشت: از مسئولین می‌خواهم که به بازار اعتماد کنند، استقلال دهند و حمایت کنند.

اصناف می‌توانند در عرصه اقتصاد حماسه آفرین باشند

آيت الله صفايي بوشهري در رابطه با بسیج اصناف اظهار داشت: بسیج اصناف می‌تواند نقش مهمی در عرصه مدیریت بازار داشته باشد. بازار ما بازار فرهنگ، دین، مکتب اهل بیت و از آن طرف انقلاب بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هم اکنون جهان استکبار تحریم‌های زیادی در عرصه‌های کار، کالا و مبادلات اقتصادی علیه انقلاب وارد کرده است، افزود: در حال حاضر که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است، اصناف می‌توانند در عرصه سیاسی و به ویژه در عرصه اقتصاد حماسه آفرین باشند.

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در پایان با اشاره به بازار استان بوشهر، تصریح کردند: باید به بازار و تجارت در استان بوشهر، نگاه فراملی داشته باشیم.