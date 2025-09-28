  1. دین و اندیشه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

اولین نکوداشت علمی استاد حشمت پور با فراخوان ارسال مقالات

اولین نکوداشت علمی استاد حشمت پور با فراخوان ارسال مقالات

اولین مراسم نکوداشت علمی مقام استاد محمد حسین حشمت پور مدرس حکمت و فلسفه با دریافت مقالات و پژوهش‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نکوداشت علمی مقام استاد محمد حسین حشمت پور از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری جمعی از مراکز علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

این نکوداشت در دو بخش مقالات و یادداشت های علمی آثار پژوهشگران و علاقه مندان را دریافت می کند.

ارسال مقالات با رویکرد نوآورانه یا پاسخ به یکی از نیارهای فکری، اعتقادی، علمی، اجتماعی و سیاسی روز جامعه براساس مبانی حکمت اسلامی است. همچنین یادداشت های علمی نیز با محوریت نکات اخلاقی، نوآوری‌های دانش، ویژگی ها و مهارت های روش تدریس، توانمندی های علمی استاد در عرصه علوم عقلی و نقلی خواهد بود.

مقالات و مطالب ارسالی پس از برررسی و ارزیابی در صورت تائید در ویژه نامه علمی منتشر می شود.

زمان ارسال آثار ۲۵ مهرماه از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۹۱۵۱۸۵۳۴ و یا پست اکترونیکی info@hekmateislami.com خواهد بود.

سیده فاطمه سادات کیایی

