اولین نکوداشت علمی استاد حشمت پور با فراخوان ارسال مقالات

به گزارش خبرنگار مهر، نکوداشت علمی مقام استاد محمد حسین حشمت پور از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری جمعی از مراکز علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

این نکوداشت در دو بخش مقالات و یادداشت های علمی آثار پژوهشگران و علاقه مندان را دریافت می کند.

ارسال مقالات با رویکرد نوآورانه یا پاسخ به یکی از نیارهای فکری، اعتقادی، علمی، اجتماعی و سیاسی روز جامعه براساس مبانی حکمت اسلامی است. همچنین یادداشت های علمی نیز با محوریت نکات اخلاقی، نوآوری‌های دانش، ویژگی ها و مهارت های روش تدریس، توانمندی های علمی استاد در عرصه علوم عقلی و نقلی خواهد بود.

مقالات و مطالب ارسالی پس از برررسی و ارزیابی در صورت تائید در ویژه نامه علمی منتشر می شود.

زمان ارسال آثار ۲۵ مهرماه از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۹۱۵۱۸۵۳۴ و یا پست اکترونیکی info@hekmateislami.com خواهد بود.