فراخوان ارسال اثر به همایش سراسری گرامیداشت استاد شهیدی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، در این فراخوان آمده است : با یاری پروردگار و استعانت از درگاه حق ، شورای فرهنگ عمومی کشور با همکاری شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان بروجرد و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ارج نهادن به بزرگان ، متفکران ، مفاخر و علماءاسلامی ایرانی در نظر دارد در بهار 1388 مراسم نکوداشت این ادیب گرانقدر و پر تلاش را در زادگاهش برگزار کند که در این راستا از پژوهشگران ، اندیشمندان و اساتید بزرگوار دعوت می شود با ارائه مقاله در یکی از موضوعات زیر درمعرفی هر چه بهتر شخصیت علمی، مذهبی و فرهنگی علامه سید جعفر شهیدی درشناخت از زندگی سراسر پر تلاش و پر ثمر ایشان به نسل جوان ، مارا یاری نمایند .

در ادامه این فراخوان با اشاره به مشخصات آثار ارسال شده و موضوعات آثار ، افزوده است : آثار و مقالات ارسال شده به این نکوداشت می تواند در محورهای علامه سید جعفر شهیدی زندگینامه و ویژگیهای شخصیتی وی ، بررسی آرا و اندیشه های علامه سید جعفر شهیدی ، نقش ایشان به عنوان مورخ و محقق ایرانی اسلامی در جهان اسلام ، تأثیر شخصیت فقهی علامه سید جعفر شهیدی در آثار و تالیفات علمی و ادبی ایشان ، بررسی مقالات ، سفرنامه ها و سایر آثار علامه سید جعفر شهیدی ، نظرات و دیدگاه های علمی ، اساتید و شخصیت های علمی و فقهی درباره علامه سید جعفر شهیدی ، تأثیر تالیفات استاد در مجامع علمی و فرهنگی کشور و خارج از کشور ، دیدگاه یاران ،دوستان ،اساتید و شاگردان علامه سید جعفر شهیدی نسبت به شخصیت فقهی ،علمی و ادبی ایشان و نوآوری علامه سید جعفر شهیدی در حوزه علمی و ادبی باشد .

در ادامه این فراخوان تاکید شده است : پژوهشگران ، اندیشمندان و اساتید می توانند خلاصه مقالات به انضمام فهرست مطالب را حداکثر در سه صفحه تا تاریخ یکم بهمن سالجاری و اصل مقاله تایپ شده به انضمام لوح فشرده مقالات را تاریخ 15 اسفند امسال به آدرس دبیرخانه همایش به نشانی بروجرد - بلوار اوستا ، مجتمع فرهنگی هنری دکتر عبدالحسین زرین کوب ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد- دبیرخانه ستاد برگزاری مراسم نکوداشت علامه سیدجعفر شهیدی ارسال کنند .