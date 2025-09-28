  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۹

صدور بیش از ۶۹۴ میلیون دلار کالا از گمرک مرزی مهران

صدور بیش از ۶۹۴ میلیون دلار کالا از گمرک مرزی مهران

مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار انواع کالا در ۶ ماهه اول سال جاری، از گمرک مرزی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب کمری مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار انواع کالا در ۶ ماهه اول سال جاری، از گمرک مرزی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

وی افزود: میزان وزنی کالاهای صادراتی یک میلیون و ۱۵۹ هزار تن بوده است و عمده کالاهای صادراتی از این گمرک شامل انواع محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و محصولات کشاورزی می‌شود.

مدیر کل گمرکات استان اظهار داشت: مجموع ترانزیت کالا نیز در این بازه زمانی به ۵۲ هزار و ۲۰۸ تن و تعداد کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی به ۲ هزار و ۳۶۲ کامیون رسیده است.

کد خبر 6604254
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها